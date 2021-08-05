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陳芷澄今出戰高球第二回合

2021-08-05 列印
陳芷澄今出戰高球第二回合
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　　東京奧運高爾夫球女子個人賽，香港「高球一姐」陳芷澄昨日出戰第一回合，暫時在六十名參賽選手中排第五十八位。

　　陳芷澄首五洞均以平標準桿完成，但隨後第六及第九洞各超一桿，第十一洞超兩桿，排名一度跌落最後一位，但她之後重整狀態，其後五洞都以平標準桿完成，最後一洞以一記中距離推桿完成賽事，最終以超標準六桿的七十七桿完成首日賽事。



　　陳芷澄賽後坦言表現遜於預期，指奧運與巡迴賽的氣氛不同，加上想有好成績，或多或少受壓力影響，但相信未來三日會有好轉。她今早會進行女子個人賽的第二回合。

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