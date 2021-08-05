  • 2021年8月5日 星期四
  • 28º
  • 84%
熱門： 東京奧運李慧詩消費券新冠肺炎王祖賢

日報新聞 > 港聞

港空手道女將 今早有望爭牌

2021-08-05 列印
　　香港代表團今日在東京奧運有多場賽事。今早九時首度出戰女子個人形項目，世界排名第四的劉慕裳更被視為有望再為港增添獎牌，今日會上演淘汰賽及排位賽，同日黃昏上演獎牌戰。

  由於有指下屆巴黎奧運將剔除空手道項目，故今屆有可能是僅此一次。



　　女子乒乓球團體銅牌戰今早十時上演，香港女將杜凱琹、李皓晴及蘇慧音將會硬撼德國隊韓瑩、蘇查和單曉娜。

  至於港人寄望甚殷的「牛下女車神」李慧詩，在奧運場地單車女子凱林賽，經昨日的復活賽後晉級今日下午約三時舉行的半準決賽，同組有勁敵艾瑪軒絲。半準決賽分三組，每組有六名車手，頭四名可晉身準決賽。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd