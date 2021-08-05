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新增29奧運相關確診 包括希臘韻律泳五員

2021-08-05 列印
　　東京奧運如火如荼踏入第十二日，日本新冠肺炎疫情持續，東京奧組委證實首次出現奧運群組感染病例，五名希臘韻律泳代表隊成員的病毒檢測呈陽性，包括四名運動員。

　　希臘奧委會表示，確診運動員無出現病徵，韻律泳代表隊成員正在隔離，因此將無法參與團體和雙人韻律泳賽事。



　　東京奧組委公佈，新增二十九宗奧運相關確診，包括四名海外運動員，至今累計三百二十二宗奧運相關確診。

日增萬四新症創新高

　　全國新增超過一點四萬宗確診，創單日新高，同時，東京都有逾四千一百六十人染疫，創單日新高，較一個星期前多近一千人。

　　在日本國土交通省九州地方整備局，有十五人集體受感染，當中七人被揭發未有遵守防疫措施，在居酒屋開聯歡會。國土交通省其後就事件致歉。

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