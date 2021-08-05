借車販毒檢萬元毒品 中二生紋身漢被捕

昨凌晨三時許，十五歲姓歐陽女生與二十歲梁姓紋身男伴以車販毒，據了解，葵青警區警員在葵涌葵合街巡邏期間，發現一輛黑色私家車停泊路旁，察覺其車上紋身男司機及女乘客形迹可疑，於是上前截查。警方在車內檢獲二十九粒懷疑霹靂可卡因，涉市值約一萬零五百元。兩人雖通過藥駕測試，但均涉嫌「販毒」被捕扣查。調查期間，警方曾出動毒犬到場搜車。
據悉，梁報稱無業，歐陽則為中二女生。涉事車輛是梁向親友借來駕駛，惟兩人竟用來作「毒品快餐車」。警方不排除涉事車輛正準備往派貨，將追查該批毒品的來源。
澳門衞生局局長羅奕龍表示，上月十九日受感染的澳門女生從珠海乘飛機往西安，參加為期六日的濠江學校舞蹈交流團，當時機上有兩名南京相關病患者與她同坐一行。當局基本肯定她是感染源頭，其後感染三名家人。目前她和...
2021-08-05
內地官媒日前批評網絡遊戲危害社會，被點名的騰訊旗下的《王者榮耀》昨日發佈新規則，要求未成年用戶每晚十時至早上八時禁玩遊戲，並限制其課金數額。內地官方《人民日報》海外版則再發文，批評有網絡遊戲充斥低俗、...
2021-08-05
美國當局公佈一份獨立調查報告，指控紐約州州長科莫涉嫌性騷擾及侵犯一批女子，在對方不自願下強吻或撫摸身體。 科莫捲入性醜聞已有一段時間，他周二再度否認做過不正當行為，矢言不會下台，繼續履行州長職責。不過，美國總統拜登和眾議院女議長佩洛西公開表態，齊聲要求他辭職。 調查報告指涉多名女子 紐約州檢察長詹姆斯指，隸屬民主黨的科莫涉觸犯州及聯邦法例。紐約州議會議長赫斯蒂表示，州議會將會盡快完成對科莫的彈劾調查。州議會對他失去信任，他不可以再留任。 十多名女子去年先後公開指控科莫，稱曾遭他輕薄和非禮，促使檢察部門調查。調查人員花了五個月時間約見近二百人，包括曾為科莫工作的州政府人員及數...
2021-08-05
據《星島地產網》報道，屋苑交投以用家主導，頻錄減價成交。馬鞍山海柏花園連天台特色戶，實用面積約394方呎，由區內客以778萬元承接；鑽石山居屋龍蟠苑高層單位，實用面積383方呎，放盤約一個半月，亦以6...
2021-08-05
美國私人企業新增職位遠遜預期，反映復甦之路不平坦，杜指早段跌逾200點，後稍收窄跌幅至跌146點報34969點；納指微升6點報14767點。油價亦跌近3%。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34...
2021-08-05
曾被球迷戲謔為「連美斯」的英格蘭中場連格，上季英超外借韋斯咸重生。新一季他返回曼聯效力，領隊蘇斯克查強調會留人，意味鐵錘幫難以簽入此子。 連格上季外借韋斯咸半季，攻入九球兼有五次助攻，尋回自己應有水準。新一季他返回曼聯報到，上月對昆士柏流浪的熱身賽也有入球，蘇斯克查看到之後，打算留用此子。 目前連格只餘一年合約，是否續約仍屬未知之數，如果現時放人，估計他可以賣到三千萬鎊（約三億二千五百萬港元）。 蘇B拒絕放人 連格雖則有價有市，但蘇斯克查明言不想放人：「連格回來了，他想為正選位置出力，這是最好的事情了。連格很聰明，他在上季的表現，才是真正應有水準，他在隊中可以給我們多一些選...
2021-08-05
Bear Bear（啤啤）不但白雪雪，還有一個粉紅「小豬鼻」和「豬尾」。啤啤是很活潑的狗狗，十分喜歡在空地裏奔跑，一見有玩具便十分興奮！但只要輕輕的將牠抱起來，便會安靜地伏在你肩膊上，非常嗲人！啤啤雖...
2021-08-03
37歲黃花閨女薛影儀憑獨特樣貌及氣質挑戰今屆亞姐，雖然入唔到圍，但紅爆網絡，網民齊集氣令「氣質儀」成功獲ATV簽約兩年，月入有4位數仲有佣金O添。對於被封亞視一姐，仲有埋應援會！阿儀信心滿滿說：「可能...
2021-08-05
澳門一名女生疑在內地參加交流活動期間染疫，把變種新冠病毒帶返澳門，澳門政府如臨大敵，快速安排全民檢測，並以十四天控疫為目標，澳門市民亦配合，各檢測站大排長龍。這種誓與病毒速戰速決的取向，與部份港人對疫情風險慢半拍的反應，有天壤之別。 澳門成功抗疫一年半，突然有變種病毒殺到，澳門官民嚴陣以待。由於不少澳門人出於工作或家庭需要，每天須往返內地，但內地收緊檢測要求，要求十二小時內的陰性報告，令檢測需要大增，反映不少澳門人急於取得有效檢測證明，同時亦有很多人為求自保，不想自己染疫禍延親友。 澳門官民快速抗擊病毒，比部份港人怕做檢測，甚至疫苗供應充裕，也對打針一事拖了又拖，形成了強烈...
2021-08-05
陳國泰養在英國的「蔚藍天使」和「湖畔鄉鎮」，早前同日在古活馬場贏出二級賽葡萄酒錦標和里諾斯錦標，備受當地馬圈人所注目。日前他接受外地傳媒詳細訪問時表示，自己年幼住在馬來西亞，祖父和父親曾帶他到吉隆玻馬場觀看賽馬，因而開始對賽馬產生濃厚興趣，至九一年移居香港重新接觸賽馬，去到大約七至八年前，其父親從馬來西亞來港，父子在電視機前看直播及投注時，決定進一步投入參與，於是便申請成為香港馬會會員，然後再入紙抽馬成為馬主。 陳國泰目前除在港養有「莎皇者」、「皇者峰範」和「皇者精芯」，以及幾匹在英國出賽馬匹外，他透露另在歐洲和美國擁有十二匹兩歲馬，其中多駒血統良好，是在周歲馬拍賣會上以高...
2021-08-05