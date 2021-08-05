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借車販毒檢萬元毒品 中二生紋身漢被捕

2021-08-05 列印
■警方截獲懷疑毒品快餐車。
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　　正值暑假，部份青少年疑為「搵快錢」不惜鋌而走險。有中二女生誤入歧途，偕二十歲男子借車「販毒」，途經葵涌被警方截查檢獲懷疑霹靂可卡因，涉市值逾一萬元。

　　昨凌晨三時許，十五歲姓歐陽女生與二十歲梁姓紋身男伴以車販毒，據了解，葵青警區警員在葵涌葵合街巡邏期間，發現一輛黑色私家車停泊路旁，察覺其車上紋身男司機及女乘客形迹可疑，於是上前截查。警方在車內檢獲二十九粒懷疑霹靂可卡因，涉市值約一萬零五百元。兩人雖通過藥駕測試，但均涉嫌「販毒」被捕扣查。調查期間，警方曾出動毒犬到場搜車。



　　據悉，梁報稱無業，歐陽則為中二女生。涉事車輛是梁向親友借來駕駛，惟兩人竟用來作「毒品快餐車」。警方不排除涉事車輛正準備往派貨，將追查該批毒品的來源。

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