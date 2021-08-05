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集中教育權益工作教協退出職工盟

2021-08-05 列印
■教協早前遭官媒炮轟為毒瘤。 資料圖片
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　　遭內地新華社及《人民日報》炮轟為毒瘤，港府再批評立場偏激，終止合作的教協昨宣佈，考慮到今後的會務方向將集中教育專業和權益工作，決定退出香港職工會聯盟，即時生效。

　　此外，「教協訴訟及緊急支援基金」今後將聚焦處理有關會員勞資糾紛及權益的訴訟及援助。教協強調，未來的工作重點都會根據理事會於今年八月三日公佈的決議行事，即「今後將聚焦教育專業和權益的工作，全力做好工會的本業，服務會員，並繼續為會員提供多元化的褔利服務。」



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