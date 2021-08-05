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後巷檢查電力遇爆水管 七旬早更保安觸電亡

2021-08-05 列印
■元朗一大廈後巷爆水管，保安疑自行檢查電力觸電亡。
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　　元朗發生致命工作意外。七旬早更保安員昨在元朗一大廈執勤期間，自行到爆水管後巷檢查電力，疑慘遇觸電，送院返魂乏術。據了解，現場地面一片濕漉。

　　警方昨早六時許接獲一名元朗水車館街食肆女職員報案，指聽到有人大叫「關電掣呀」，及後上前了解，發現一名七旬長者暈倒於後巷，驚惶下報案求助。



　　據悉，事主為七十三歲姓葉男子，在元美大廈任職早更保安員，他昨工作時遇大廈電力故障，打算自行到後巷的電錶房檢查電力。惟近日本港大雨連綿，加上該後巷有水管爆裂又滿地污水，警方初步調查後不排除事發時事主曾觸電；中電及機電署派員了解及協助。事主被發現時身體呈捲曲狀，失去知覺，救護人員將其送往博愛醫院，證實死亡，死因有待驗屍後確定。

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