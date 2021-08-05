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女友身中多刀昏迷 將軍澳男子墮樓亡

2021-08-05 列印
■受傷女子送院搶救。
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　　警方昨午三時許接報指，一名男子疑由將軍澳日出康城緻藍天高處墮下，倒臥大廈對開平台。警方及救護員到場證實男子已當場死亡。警方調查時於涉事單位發現一名女子受傷，她陷入半昏迷由救護車送院搶救。據了解，女子身上有刀傷，傷勢嚴重。

　　據悉，男死者及女傷者是情侶關係，同居於上址一單位，事發前二人因事起爭吵，期間男子取出一把剪刀襲擊其女友，女事主身中多刀後逃至房間並反鎖，報警求助。大廈保安報案發現男子墮樓。警方證實墮樓男子是受傷女子的男朋友。警方於涉事單位的露台發現血跡，懷疑男子由露台一躍而下。



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