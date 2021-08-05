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電腦節8‧20會展開鑼 預先登記抽籤進場

2021-08-05 列印
　　去年因疫情停辦的香港電腦通訊節將於本月二十至二十三日在會展舉行，今年約有二百間展商參與，料銷售額可較上屆增加一成至一成五。

　　過往電腦節吸引市民一早來排隊搶購特平限量產品，今年將改為預先登記抽籤，市民可下載應用程式參與「激安大購賞」，三百名中籤者可於電腦節首日優先進場，以折扣購買指定產品。大會亦推出現金消費券計劃，總值約三百萬，入場人士均會獲發一張幸運卡，面值分別為十元至五百元不等。



　　受防疫限制，展覽會只可容納場地容量的一半，主辦單位預留多一個展館應付排隊人流，期望人流維持約六十萬人次。香港電腦商會創會會長張耀成指適逢電子消費券及臨近開學，相信銷情會較以往多一成至一成五。

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