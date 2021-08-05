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疫情憂慮增加 國際七人欖球賽取消

2021-08-05 列印
疫情憂慮增加 國際七人欖球賽取消
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　　香港欖球總會昨宣佈，原定十一月舉行的香港國際七人欖球賽將會取消。欖總指全球對變種病毒的擔憂不斷增加，持續的全球旅遊限制令來港參賽的隊伍面對更多困難；但相信定於明年四月的下年度賽事，能夠如期上演。

　　欖總指一直致力籌備賽事，包括諮詢醫療顧問，計劃實施觀眾席社交距離措施，參賽隊伍和場地工作人員要實行全面氣泡隔離，以及在賽程騰出空檔加強場地消毒。但隨著全球對變種病毒的擔憂不斷增加，以及旅遊限制帶來的難度和變數，加上籌備賽事時間緊逼，令欖總要以嚴格標準舉辦賽事變成不可能的任務，取消比賽的決定是由國際欖球理事會、參與的欖球總會，以及特區政府相關部門經詳細對話後作出，欖總正積極籌備明年的賽事。



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