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熱門： 東京奧運女子乒乓李靜李慧詩劉慕裳

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﻿香港健兒顯神威 一日連奪兩銅牌

2021-08-06 列印
蘇慧音
劉慕裳
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        東京奧運會戰火熾熱，香港健兒再創佳績。在乒乓球女子團體，香港代表杜凱琹、蘇慧音和李皓晴力克德國隊，奪得一面銅牌。大批市民在商場直擊三人奪牌過程，為她們大聲歡呼。女子空手道個人形項目，有「形女」稱號的劉慕裳，憑着演系東流套拳「北谷屋良公相君」，擊敗土耳其勁敵，為香港奪得該項目史上首面銅牌，她激動落淚。大批市民看直播支持劉慕裳，讚賞她拳風狠勁，是香港之光。截至昨天，香港隊取得一金兩銀兩銅共五獎牌，締造本港歷來奧運最佳戰績。

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