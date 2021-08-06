全「土炮」球手 網民大讚好嘢 港女乒團體摘銅奇陣創奇蹟

東奧乒乓球女子團體賽，香港代表杜凱琹、蘇慧音和李皓晴勇猛扣殺，力克德國隊，奪得一面銅牌，為香港今屆奧運的第四面獎牌，並締造香港乒乓女團首次奪牌的奇蹟。教練李靜表現興奮，用力扯下口罩，大聲歡呼，形容以「奇兵」佈陣，創造了「奇蹟」。這場銅牌戰中，港隊變陣，首場雙打派出杜凱琹及李皓晴，迎戰德國的單曉娜及蘇查，首局先勝，但德國後來居上，連贏三局反勝。第二場單打，蘇慧音出戰，面對德國的韓瑩，她表現沉穩，開始一度落後，但奮力直追，打至「刁時」，以十二比十勝出首局；第二局時蘇輸九比十一，但她愈打愈勇，放膽殺球，以十一比九、十一比七連下兩局，總分追平一比一。第三場單打，杜凱琹抽擊凌厲，直落三局擊敗蘇查，港隊總分反勝二比一。第四場單打，蘇慧音狀態大勇，連番進攻得分，直落三局擊敗單曉娜，總比分三比一擊敗德國，贏得香港乒乓球女團史上首面銅牌。落後一場 連追三場三名女將報捷，相擁慶祝，淚盈於睫。三人在港土生土長，並非由內地移民來港的好手，網民大讚「土炮」好嘢。蘇慧音表示，比賽時一直想着要「一分一分」地打好每一球，贏了兩場，自己都「嚇親」，強調「輸波都不可輸啖氣」，亦對得住自己賽前說過「搏盡無悔」四個字。杜凱琹說，「好似發緊夢」，讚揚隊友發揮良好，亦感謝全港市民支持，希望年輕運動員能夠放膽嘗試。李皓晴形容：「第三次（參加奧運），我們終於做到了」，讚揚隊友表現是二百分。○七年時，當年十四歲的李皓晴與訪港的前國家主席胡錦濤切磋，兩人打了幾球，胡錦濤更在其球拍上簽名留念。教練、○四年雅典奧運夥拍高禮澤為港奪得乒乓球男雙銀牌的李靜笑言，開心過自己當年攞牌，形容在比賽中變陣，用「奇兵」、出「奇蹟」，又盛讚蘇慧音表現出色，形容她的扣殺是「大力出奇蹟」。李靜激動 要多謝自己李靜說：「佢哋（運動員）盡心盡力，有上佳表現，都要多謝啲運氣。衷心感謝香港市民對我哋嘅支持，為我哋打氣，亦要衷心感激國家隊同我哋訓練，先有今天嘅成績，當然多謝嘅人很多，乒總、體院，最緊要多謝嘅係我自己，因為我付出得更加多。」李靜過去「金句」多多，為人津津樂道，如「見到幸福要夠膽攞先得」，勉勵女乒團勇往直前。特首林鄭月娥表示祝賀，讚揚乒乓女團在比賽中表現的堅毅和拼勁，令人動容。民政事務局長徐英偉、行政會議非官守議員召集人陳智思、立法會主席梁君彥等亦致賀。