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﻿土產球手杜凱琹 曾登青年組世一

2021-08-06 列印
﻿土產球手杜凱琹 曾登青年組世一
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　　二十四歲的港隊乒乓球「一姐」杜凱琹，過去就讀將軍澳天主教小學，其後在九龍城區直資女子名校協恩中學畢業。

　　她在世界排名十五，是香港乒乓球隊培養的「土產」球手，一四年南京青年奧運會奪得女單銀牌，同年長達九個月內在國際乒聯十八歲以下組別世界排名第一。一五年世界乒乓球錦標賽，她和黃鎮廷拍檔出戰，獲混合雙打銅牌。一六年里約奧運會，杜凱琹與李皓晴及帖雅娜出戰團體賽，不敵德國，於八強止步。

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