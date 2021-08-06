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﻿名將之女蘇慧音 曾擊敗中國丁寧

2021-08-06 列印
　　二十三歲的蘇慧音是前港隊乒乓球代表蘇俊華的女兒，三歲半隨父親打乒乓球，五歲起受訓，十歲加入青少年代表隊。歷年獲多個獎項，升讀名校拔萃女書院後，一度猶豫是否繼續學業，還是成為全職運動員，最終於中三中止學業，進軍體壇，但她沒有放棄學業，繼續自學，不時在體院補習，亦自學外語。一八年瑞典世界乒乓球團體錦標賽，她在四強賽直落三局擊敗中國名將丁寧；同年在耶加達亞運，她夥拍李皓晴及杜凱琹勇奪女團銅牌。

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