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﻿三朝元老李皓晴 突破八強魔咒

2021-08-06 列印
　　二十八歲的李皓晴是奧運「三朝元老」，小學畢業於聖羅撒學校，中學入讀拔萃女書院，代表港隊出賽，十六歲中途退學，成為全職運動員，屢獲佳績，一二年贏得世錦賽女子團體銅牌；一八年世界盃及世錦賽獲團體賽銅牌；同年再出戰耶加達亞運，與杜凱琹及蘇慧音奪女團銅牌，其後與何鈞傑奪得混雙銅牌。

　　此外，在一二年倫敦奧運及一六年里約奧運女乒團體賽，她都於八強止步，但今屆東京奧運則打破「八強魔咒」。

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