隨兄習武 演繹套拳天份高

二十九歲的劉慕裳與哥哥劉知名同為香港空手道運動員，十一歲在哥哥薰陶下，練習空手道，嘗試「對打」，亦參加過比賽，因臉部受傷，為免家人擔心，改練套拳「形」。十六歲時，她代表香港參加國際比賽；十九、二十歲時到日本集訓；一五年成為全職空手道運動員，三年後的世錦賽奪得銅牌。此外，劉慕裳過去分別就讀於保良局王賜豪（田心谷）小學、林大輝中學及城市大學。劉知名接受傳媒採訪時表示，為妹妹在這個首次納入奧運的項目奪牌感到開心，形容妹妹天份高，學習及模仿能力很強，很快領略到動作重點及技巧。他說，非常欣賞妹妹一直以來的努力及付出，認為很不容易。劉知名又指，劉慕裳早前在美國備戰，物理治療師為她做針灸放鬆肌肉，結果連針都變彎，反映她真的付出很多。