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十公里游泳馬拉松 港將方胤排22名

2021-08-06 列印
十公里游泳馬拉松 港將方胤排22名
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　　東京奧運男子十公里游泳馬拉松，以「亞洲第一」身份出賽港將方胤以第二十二名，完成個人首次奧運之旅，游出一小時五十八分三十三秒〇四。

　　賽事冠軍為德國泳手Florian Wellbrock。年僅十八歲的奧運新丁方胤，以「亞洲第一」身份出賽，為這項賽事中最年輕的參賽者，今次賽事二十六位選手中，有兩人未能完成。教練麥浩然對他的表現感到滿意，指雖然他年齡及年資最少，但比賽期間沒有怯場，希望今次經驗有助他日後發展，下次在同樣的大賽中能跟得上主泳群完成賽事。



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