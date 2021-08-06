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女子高球賽 陳芷澄暫排58位

2021-08-06 列印
陳芷澄
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　　奧運女子高爾夫球賽，港隊「高球一姐」陳芷澄狀態回升，在第二日收穫兩次「小鳥」，以高三桿的七十四，總成績高九桿的一百五十一分，繼續排第五十八位。今早八時二十分會繼續第三日的賽事。原本排並列第二美國選手科達，狀態大勇，打出一隻「老鷹」和九隻「小鳥」，以總成績低十三桿的一百二十九，升上至第一名。上屆銅牌得主國家隊的馮珊珊，全日收穫七隻「小鳥」，總成績低四桿的一百三十八分，排名升到第十一位。



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