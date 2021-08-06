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美股中段升205點

2021-08-06 列印
　　美國周四股市中段上升，杜指報三四九九八點，升二百零五點；納指則報一四八七六點，升九十五點。滙控美國預託證券價格見四十三點七一港元，升零點四一港元；騰訊則見四百五十二點五三港元，升十三點五三港元。紐約期金報每盎司一千八百零四點九美元，升九點六美元；紐約期油則報每桶六十八點五五美元，升零點四美元。

　　美國上周首次申請失業救濟人數為三十八萬五千人，按周減少一萬四千人，為連續第二個星期下降，市場預期為三十八萬三千人。另外，美國六月貿易逆差為七百五十七億美元，而五月份為七百一十億美元，反映貿易逆差問題未有改善。



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