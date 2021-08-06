男子三級跳遠 國家隊朱亞明摘銀

東京奧運男子三級跳遠，國家隊再有獎牌進帳，朱亞明跳出十七米五七，以個人最好成績獲得銀牌，並刷新了中國隊在該項目的奧運會最好成績。朱亞明在第二跳以十七米四一，刷新個人最佳成績，三跳過後暫居第五。其後他在第五跳創出十七米五七的紀錄，再次刷新個人最佳成績，排名上升至第二，獲得銀牌，收穫中國代表隊在奧運歷史上第三面男子田徑項目獎牌。葡萄牙好手皮查多奪得金牌，布基納法索選手辛高則獲銅牌。世界排名第十一名的朱亞明，今年二十七歲，曾多次在內地的全國錦標賽取得冠軍，他這次在東奧獲得的獎牌，是繼朱建華在一九八四洛杉磯奧運取得男子跳高銅牌，以及董斌在一六里約熱內盧奧運拿過三級跳遠銅牌之後，中國代表隊在奧運歷史上第三面男子田徑項目獎牌。