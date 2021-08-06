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女子撐竿跳決賽 徐惠琴排第八

2021-08-06 列印
女子撐竿跳決賽 徐惠琴排第八
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　　東京奧運女子撐竿跳決賽，中國選手徐惠琴跳過四米五，排名第八，無緣獎牌。

　　徐惠琴的起跳順序為第二，第一次試跳高度為四米五，她第一跳過杆失敗，幸好第二跳成功。不過，她其後三次試跳四米七，均告失敗，成績在十五名進入決賽的選手中排名第八。冠軍由美國選手納喬特奪得，成績為四米九。



　　現年二十七歲的徐惠琴，來自浙江嘉興，從十三歲開始練習撐杆跳。她於二○一七年第十三屆全運會奪得金牌，一九年在德國進行的一場撐杆跳高專項賽中，成功跳過四米七，成為中國以至亞洲第二名奧運達標的女子撐竿跳選手。

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