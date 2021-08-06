中年漢中刀伏屍 警拘一男疑涉兇殺

昨晚八時許，有市民在海珠路遊樂場散步期間，目睹一名男子倒臥地上，地面遺下大灘血迹，報案求助。救護員初步檢驗後，發現年約四十歲事主，頭頸部及身體多處有刀傷，已明顯死亡。警方趕至圍封現場調查，並以白布及帳篷覆蓋死者身體檢驗，由於其身上傷口似利器造成，不排除遭人襲擊下受傷致死，正追查死者身分及死亡原因。
警方在公園廁所發現一名黑衣中年漢，頭部受傷似清洗身上血迹，對方見到警員後拔足逃走；警員追截至毗鄰恆貴街遊樂場將疑人制服，在其身上檢獲一把染血菜刀及鎅刀，不排除與案有關，拘捕疑人並送院救治。
東京奧運會戰火熾熱，香港健兒再創佳績。在乒乓球女子團體，香港代表杜凱琹、蘇慧音和李皓晴力克德國隊，奪得一面銅牌。大批市民在商場直擊三人奪牌過程，為她們大聲歡呼。女子空手道個人形項目，有「形女」稱號的劉...
2021-08-06
台灣「中央研究院」周四證實消息，著名史學家余英時已於本年八月一日早上於美國寓所睡夢中逝世，享年九十一歲。據報，這位全球極具影響力的史學大師遺體已下葬於普林斯頓其父母的墓旁。有台媒引述余英時曾在《余英時...
2021-08-06
華為公司副董事長孟晚舟引渡案於周三在位於溫哥華的加拿大卑詩省高等法院再次開庭，是主審法官作出引渡判決之前的最後一輪庭審。華為發聲明，重申孟晚舟是無辜，將一如既往支持孟晚舟尋求正義與自由。 孟晚...
2021-08-06
世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，北角富澤花園富慧閣低層B室，面積696方呎，三房連套房間隔，望市景，原叫價1338萬元，議價後以1233萬元成交，呎價17716元。據了解，原業主於10年3月以60...
2021-08-06
美國首次申領失業救濟人數下跌，利好美股表現，杜指周四早段上升211點報35004點；納指升108點報14888點，再創歷史新高；標指升20點報4423點。 美國上周首次申請失業救濟人數為38....
2021-08-06
曼城今夏欲羅致哈利卡尼和基亞利殊已是公開的秘密，周三更有傳後者轉會一事快將落實。消息指，阿士東維拉已和藍月達成協議，基亞利殊轉會費將逾一億鎊（約十億八千萬港元），最快翌日即改穿粉藍球衣。 據悉，維拉和曼城就基亞利殊轉會費已取得共識，基本費用至少一億鎊，打破英格蘭球會買入球員紀錄，此子亦會成為首位身價逾億鎊的英格蘭球員。他已抵達曼徹斯特，周四將接受藍月的體測，以及商議個人合約。 傳留十號球衣等卡尼 還有消息指曼城已預留了十號球衣給哈利卡尼，據報後者仍然身在美國佛羅里達，料周末才回英國，繼續逼使熱刺放人。即使轉會一事觸礁，但他回到球會，也要接受核酸測試和進行隔離，再要操起狀態，...
2021-08-06
近月中環新餐廳冒起，裝潢美觀時尚的日本餐廳ODDS，猶如東瀛料理一站通，全因店中和風美食種類一應俱全，除了壽司和鐵板燒角落，還有燒鳥串、丼飯和麵食，且食材鮮美，烹調富特色和心思，即使開業不久已多番光顧...
2021-08-03
歌手就算幾有天份，有時都要靠背後高人幫手，先可以好好發揮，令到大家聽到靚歌。《頭條日報》就發現近年樂壇有個急速冒起歌唱老師Guddy（陳傑龍），雖然年紀輕輕只得30歲的，但學生由出名唱得的阮兆祥、羅敏...
2021-08-06
各位如果有去過數碼港商場的話，會知道這是一個寵物友善的商場，遊人除了帶愛犬到數碼港的海濱公園玩樂，亦可帶牠們進入商場逛街，但這對於商場管理人員亦是一項挑戰。Unissoft作為數碼港培育計劃的畢業初創...
2021-08-06
前季尾曾獲香港馬會發牌回港出賽，卻因懷疑違反檢疫令，未曾出賽已被撤銷牌照的見習學員勞景暘，六星期前返回澳洲，經過兩星期隔離及復操四周後，明日將於南澳的Murray Bridge馬場策兩駒上陣。 今次是勞景暘近十八個月以來首次出賽，他在接受當地傳媒訪問時表示，自己不希望回看過去，只會放眼未來，首個目標是爭取成為今季南澳的冠軍見習騎師，然後再作打算。 馬場浮世繪
2021-08-06