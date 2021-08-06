中年漢中刀伏屍 警拘一男疑涉兇殺

屯門一個遊樂場昨晚揭發懷疑兇案，有市民散步期間，赫見一名男子倒斃涼亭地上，地面有大灘血迹，大驚報警，救護員到場經檢驗後，發現事主頸部及身體多處有刀傷，明顯死亡。警方在附近公廁所發現正清洗血迹一名黑衣人，將之制服並起出染血菜刀。昨晚八時許，有市民在海珠路遊樂場散步期間，目睹一名男子倒臥地上，地面遺下大灘血迹，報案求助。救護員初步檢驗後，發現年約四十歲事主，頭頸部及身體多處有刀傷，已明顯死亡。警方趕至圍封現場調查，並以白布及帳篷覆蓋死者身體檢驗，由於其身上傷口似利器造成，不排除遭人襲擊下受傷致死，正追查死者身分及死亡原因。警方在公園廁所發現一名黑衣中年漢，頭部受傷似清洗身上血迹，對方見到警員後拔足逃走；警員追截至毗鄰恆貴街遊樂場將疑人制服，在其身上檢獲一把染血菜刀及鎅刀，不排除與案有關，拘捕疑人並送院救治。