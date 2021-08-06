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港新增六確診個案 其中三患者已打兩針疫苗

2021-08-06 列印
　　本港昨天新增六宗新冠肺炎確診個案，疑似「復陽」的地盤工人列本地源頭不明個案；至於其餘五宗輸入個案，分別來自愛爾蘭、柬埔寨、美國、泰國及俄羅斯，其中四宗涉及L452R或N501Y變種病毒，一宗待定涉及L452R變種病毒。其中兩名患者曾在香港接種兩劑復必泰疫苗，另一人則在柬埔寨接種兩劑阿斯利康疫苗。

　　港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，當局應將個案視為新近感染，相關檢疫及追蹤工作要從嚴，一旦患者是二次感染，或社區有隱形傳播鏈，就對社區有一定危險。他又稱，在Delta變種病毒威脅下，當局應收緊回港人士七十二小時內陰性檢測證明的要求，最少收緊至四十八小時內，並應加強與內地溝通，避免走漏個案。



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