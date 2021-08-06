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總商會推谷針第二輪抽獎 送出逾千大獎

2021-08-06 列印
總商會推谷針第二輪抽獎 送出逾千大獎
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　　香港總商會昨日舉行「香港做得到！幸運大抽獎」第二輪抽獎，合共送出一千零五份大獎，總值超過五百九十萬元。今輪獎品包括港鐵全年車票、置地廣場購物禮券、英皇戲院電影禮券等。所有幸運兒即將收到短訊通知中獎，完整得獎名單稍後刊登在幸運抽獎活動網站。

　　首輪抽獎活動的過千位得獎者，在過去數周已陸續到總商會辦事處領取獎品，而贏得平治C系列房車的幸運兒趙小姐，由總商會總裁梁兆基頒發獎品換領信（見圖）。趙小姐指能夠抽中價值逾五十萬元的平治房車，實在興奮萬分。梁兆基稱稍後還有五輪抽獎，包括其餘兩架平治房車及兩張國泰航空商務客位機票，呼籲各位已接種兩劑疫苗、年滿十八歲而又持有香港身份證的市民參加抽獎！



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