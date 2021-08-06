  • 2021年8月6日 星期五
  • 28º
  • 92%
熱門： 東京奧運女子乒乓李靜李慧詩劉慕裳

日報新聞 > 港聞

楊潤雄促教師審慎考慮教協言行

2021-08-06 列印
　　教育局局長楊潤雄昨向全港教師發信，促請教師審慎考慮教協近年的言論和行徑，深思教協是否真正能代表自己。他指教育專業近年時常被騎劫，有組織借教育專業之名，行政治之實，對有違教育專業及罔顧學生福祉的亂象推波助瀾，直接或間接將部份教師學生推向違法入獄不歸路，損害教師專業地位。

　　政府早前宣佈全面終止與教協合作關係，楊潤雄指相信教師所需的服務及協助，並非只有教協可以提供；如教協轉介的投訴不會得到特別處理，局方一視同仁處理直接與教育局聯絡、或由其他人士或組織轉介的個案。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd