  • 2021年8月6日 星期五
  • 28º
  • 92%
熱門： 東京奧運女子乒乓李靜李慧詩劉慕裳

日報新聞 > 港聞

警檢值2800萬海洛英 公屋毒窟拘三父女

2021-08-06 列印
　　將軍澳有三父女竟以公屋作毒窟，警登門檢獲約二十四公斤懷疑海洛英，總市值涉約二千八百萬。

　　警方昨指，一名二十三歲女子在將軍澳厚德邨遇警方截查，在其身上檢獲少量懷疑海洛英。警方將她帶往同邨住所，再於單位睡房內檢獲共重約二十四公斤的懷疑海洛英，總市值約二千八百萬元。



　　屋內一名四十五歲男子及二十歲女子同以涉嫌「販毒」被捕。據了解，三名男女為父女關係，兩名年輕女子分別報稱學生及保險業人士，有關團夥經營僅數周，對於毒品來源及流向，警方仍在調查。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd