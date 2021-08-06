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王毅批美日干涉內政 強調國安法助港恢復穩定

2021-08-06 列印
　　國務委員兼外長王毅在出席東亞峰會外長會期間，批評美國及日本等國家，就涉疆及涉港事宜，干涉中國內政的言論。

　　新華社報道，王毅在美國及日本等國家提出關於新疆及香港的問題後，要求再度發言，王毅指新疆及香港事務都是中國內政，其他國家對此指手畫腳、造謠抹黑，嚴重違反國際關係基本準則及國家主權平等原則，「你們來一次我們就堅決批駁一次」。王毅指《香港國安法》制定及選舉制度改革，恢復香港的穩定，令「一國兩制」行穩致遠，質疑其他國家所謂的關切，是不是要令香港重回混亂。



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