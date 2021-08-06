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21屋邨應用「零灌溉系統」成效顯著

2021-08-06 列印
房屋署高級園境師區顯輝
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　　科技有助物業管理界發展，房屋署高級園境師區顯輝指署方近年引入「零灌溉系統」，透過在公共房屋的園圃下設置地底儲水箱，收集並儲存雨水，植物根部便能自行吸收水份達至灌溉作用，節省用來灌溉的食水和人力。

  現時約二十一個已落成的屋邨應用零灌溉系統，另有約三十個在建屋邨將應用此系統。只要下雨時，園圃泥土吸收雨水，溢出的雨水會流入地下的儲水箱。當表層泥土的水份乾涸後，儲水箱收集的水份會透過河沙等向上輸送，植物根部就會自行吸收，達致灌溉作用。



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