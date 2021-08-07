﻿東奧港健兒大豐收 體育界爭資源 劉慕裳明閉幕禮持旗 笑言幸運加倍

港隊健兒在東京奧運創歷史，暫獲一金兩銀兩銅，而奧運閉幕禮將在周日舉行，獲空手道銅牌的劉慕裳會擔任港隊持旗手，笑言這是「幸運加上幸運」。港協暨奧委會會長霍震霆指留意到市民對本地體壇有正面討論，冀在各界努力下可再創佳績。雖然泳隊何詩蓓勇奪兩銀牌，但港協暨奧委會義務秘書長王敏超則憂慮，次一批運動員因資源不足而訓練受限制，影響表現。東奧開幕時，港隊由花劍金牌選手張家朗及羽毛球選手謝影雪擔任持旗手，閉幕禮則由空手道個人形項目銅牌得主劉慕裳持旗。劉慕裳形容這個奧運是人生唯一一次，因為空手道項目在下一屆巴黎奧運將取消，她形容今次奧運之旅是「幸運加上幸運」，能夠取得獎牌又能擔任持旗手，感覺難以置信，下個目標為十一月的世錦賽。11月再戰世錦賽東京奧運將在周日落幕，閉幕儀式將在香港七時開始，十時半結束。東京奧組委早前指閉幕式會比原計劃縮短半小時，預計參與運動員會大幅減少，亦會精簡表演。現時有三個熱帶風暴靠近日本，預料其中一個會在閉幕禮當日移至日本附近海面，暫未知會否影響典禮進行。霍震霆與運動員等昨會見傳媒，霍坦言佳績得來不易，感謝運動員和教練的努力；留意到港人非常支持本地運動員，會為運動員舉辦祝捷會，但全運會舉行在即，需再協調。奧運香港代表團團長貝鈞奇形容土生土長的運動員在奧運得到好成績，有賴各界支持，對於前香港泳隊代表方力申昨問及精英運動員才有機會出國訓練，本地運動員或失去機會致最終精英流失，貝鈞奇指會繼續努力，為香港運動員提供支援。泳隊缺場地訓練影響表現王敏超向本報指港隊今屆奧運成績優異，引起社會和政府重視，期望各界明白運動是一個行業需支持。他指雖然精英運動員在疫情期間，體院有安排封閉集訓，資源足夠，但他憂慮次一批的運動員因資源不足致訓練不足，疫情下泳池時開時關，加上賽事減少，運動員未能提升實力，擔心運動員在來年亞運會的表現；泳會一直有向當局反映為泳隊安排更多場地和時段，惜當局拒絕開放。