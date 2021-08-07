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﻿維港泳有望年底重辦

2021-08-07 列印
﻿維港泳有望年底重辦
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　　港隊在東京奧運創下歷史佳績，泳隊何詩蓓奪兩面銀牌更掀起游泳熱。香港業餘游泳總會會長王敏超向本報透露，有不少泳友都十分期待今年可舉行「維港泳」，他透露正積極討論中，如計劃落實，最快可於十一至十二月舉行。

　　去年維港泳受疫情影響需要取消，王敏超指，賽事要與海事處和康文處等各機構商議，需考慮海上交通等因素，又要舉辦水試，一般需要兩至三個月準備。他指考慮到疫情因素，或會減少參與人數，有機會由往年四千減至兩三千。



　　他認為本港疫下有多個大型活動經驗，香港馬拉松亦有望舉行，他有信心即使疫情下亦能安全舉辦賽事。
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