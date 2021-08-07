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精英甲+運動員 月獲4.1萬資助

2021-08-07 列印
　　港隊在東京奧運暫時取得一金兩銀兩銅，創下歷史佳績，引起各界關心全職運動員薪酬待遇。現時香港體育學院合資格的精英運動員，可獲精英訓練資助，並可享受多個服務及保障。全職的精英甲+運動員，每月標準資助達四萬一千元。

　　體院指精英訓練資助，是為體院「A級」精英項目及「個別精英運動員資助計劃」的精英運動員而設，全職精英甲+運動員需在奧運會等取得獎牌，每月標準資助有四萬一千元，額外獎金有四萬八千元，但體院指，運動員需經教練等評估，再根據結果才可獲批該金額。同時，成功申請的運動員除可獲資助外，亦可使用體院的設施及服務。



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