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美返港漢染變種病毒 上環兩地須強檢

2021-08-07 列印
　　衞生防護中心正調查一宗新冠肺炎初步確診輸入個案，涉事三十二歲男子於上月二十五日前往美國，前天返港檢測結果呈初步陽性，帶有L452R變種病毒。病人曾於四月在港接種兩劑復必泰疫苗。由於病人曾於七月在上環海景大廈居住，政府昨晚圍封該大廈作強制檢測。病人位於上環文咸東街四十至四十四號的工作地方亦須強檢。

　　本港昨天新增兩宗輸入個案，分別來自俄羅斯及美國。本港亦接獲通報一宗於日本確診個案，該名女病人於上周四離港前往日本，潛伏期間曾在愉景灣尚堤映蘆六座居住，在「DONKI」位於尖沙咀美麗華廣場A座二十一樓2107室工作，有關地點須強檢。另政府宣佈二十六間社區疫苗接種中心將會延長運作一個月，至十月三十一日。公務員事務局局長聶德權指近四成人打齊兩針，疫苗接種總劑次亦達到六百零五萬針。



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