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澳特首答問大會避疫取消

2021-08-07 列印
■男子疑因沒有出示健康碼，被拒入街市而毆打保安員。
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　　澳門特區政府宣佈，澳門在內地政府的支持下，已於昨早基本完成全民核檢採樣，而社會工作局的外展隊會前往院舍協助進行檢測。截至昨午四時，澳門全民核酸檢測累計採樣近五十八萬人，累計近二十七萬人已出檢測結果，均為陰性。同時，因應疫情，澳門特區政府宣佈，原定於下周二舉行的行政長官答問大會取消。

男子被拒入街市毆打保安



　　另外，網上流傳片段，一名男子在澳門祐漢街市小販大樓地下，手持硬物毆打保安員。澳門治安警指出，初步懷疑該名六十多歲澳門男子，沒有出示健康綠碼，被駐場保安員拒絕進入街市。男子情緒激動用自攜手拉車仔，以及現場的市政署電子測溫儀向保安員施襲。澳門市政署將追究涉事男子損毀測溫儀的責任，保安員則表示不追究。

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