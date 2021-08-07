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女子標槍決賽 國家隊劉詩穎奪金

2021-08-07 列印
劉詩穎
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　　東京奧運女子標槍決賽，中國選手劉詩穎擲出六十六米三四的佳績，為中國奪得本屆奧運第三十六面金牌。劉詩穎的第一擲已擲出六十六米三四，穩居第一。波蘭選手安德烈傑克獲得銀牌。現年二十七歲的劉詩穎，來自山東牟平，十二歲起練習標槍，十九歲首次代表國家參加國際賽事，上屆里約奧運以五十七米一六的成績，排名第十三名。她於去年舉行的全國田徑錦標賽，擲出六十七米二九的個人最佳成績，贏得冠軍。同時，中國代表龐倩玉在女子自由式五十三公斤級摔跤決賽，以四比五不敵日本選手向田真優，獲得銀牌。在空手道女子六十一公斤級決賽，中國隊尹笑言與塞爾維亞選手普雷科維奇打成零比零平局，尹笑言最終無緣金牌。



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