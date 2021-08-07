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女子場地單車 港隊未能完賽

2021-08-07 列印
女子場地單車 港隊未能完賽
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　　港隊組合逄瑤及梁寶儀昨日出戰場地單車女子麥迪遜賽，賽事全長一百二十個圈共三十公里，設有十個衝刺圈，每隊兩名選手接力比賽，港隊在比賽前段已被主車群兩度超過一圈，總分為負四十分，與日本及愛爾蘭隊都未能完成比賽，三隊並列第十三位。英國奪金，丹麥隊得銀牌。

　　另外，奧運女子二十公里競步決賽，國家隊的劉虹得銅牌，港隊代表程小雅以第三十五名完成。



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