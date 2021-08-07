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選委會提名期開始

2021-08-07 列印
　　下月中的選舉委員會界別分組一般選舉，提名期昨日開始，多個界別分組都有人交提名表格。工聯會五十人獲提名參選勞工界，到場支持的工聯會會長吳秋北指期望能將勞工聲音帶到選委會中，積極參與管治。

　　全國青聯副主席梁宏正、全國青聯常委梁毓偉等三十四個全國青聯成員，報名參選全國性團體界別，梁宏正希望選出有管治能力的愛國者，冀將更多青年聲音帶入選委會。飲食界立法會議員張宇人昨陪同參選人報名，透露今次派出十六人名單參選，來自飲食界三個總會。選舉委員會界別分組一般選舉，將選出一千五百名委員，提名期下星期四結束。新一屆選委會委員將在年底負責選出部份立法會議員，以及明年選出新一屆特首。



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