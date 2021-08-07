﻿中年漢墮色誘陷阱﻿ ﻿開房被劫警拘四人﻿

被劫3.5萬元財物
警方在本月初搗破色誘黨，拘捕三男一女。據了解，一名四十三歲男子早前於網上平台認識一名二十八歲女子，隨後相約見面，並自駕與女子往返其在尖沙嘴租住的酒店房間。女子訛稱外出購買啤酒，惟出門時趁機偷去事主房卡。約半小時後有四名持刀賊闖入，大叫打劫，並搶走房內近三萬五千元的財物，其後更駛走價值約三十萬的私家車，事主報案求助。
警方於本月三日及五日以涉嫌行劫及擅自取去交通工具拘捕四名男女，檢獲手提電話等證物，並在旺角一停車場尋回該部失車。
失車其後尋回
另外，警方於今年上半年度接獲逾二千七百宗網上購物騙案舉報，指在購物付款後，貨物與網主齊齊「人間蒸發」。警方作出跟進，於七月至八月期間以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕五十二名男女，當中有二十九名苦主遭租借遊艇專頁騙取共四十萬元，專頁聲稱提供出海遊艇租借服務，惟苦主經轉數快分別入賬近五千元至二萬五千元不等的金額至「傀儡戶口」後，對方頓失去聯絡，直至出海當日才知悉無遊艇服務。
另外，亦有一百四十二名苦主在社交媒體購買玩具模型慘墮圈套，當苦主過數後，騙徒以指需時送貨來拖延，同樣失聯，甚至刪除專頁，騙徒更關閉留言區以防劣評流入。警方呼籲市民購物時宜光顧信譽良好的商戶，或者到官方網站購物。