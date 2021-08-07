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元朗破史上最大規模大麻場 檢貨值七千萬

2021-08-07 列印
　　海關前日在元朗隱蔽獨立屋搗破歷年最大規模的大麻栽植場，涉市價約七千萬元，當中不法之徒使用石油氣為種植設施供電，藉此減低單位用電量以逃追查。

　　海關指，場內以大麻成長期來劃分種植區，又設有大麻花烘乾區域。海關檢獲約四百六十公斤懷疑大麻植物及約五公斤懷疑大麻花，估計市值約七千萬元，相信已成功阻截一批毒品流入市場。



　　海關又估計，單位可在一年內生產兩噸大麻，市值達兩億七千萬元；已拘捕一名四十七歲男子。

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