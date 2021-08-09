李慧詩搏盡 完美衝刺 港將東奧大豐收 1金2銀3銅傳奇

日本無懼疫情，舉行東京奧運會，十七日賽事圓滿結束，昨晚舉行閉幕禮，空手道個人形銅牌得主劉慕裳擔任香港特區的持旗手，香港區旗在場上飄揚。香港隊取得歷屆最佳的一金兩銀三銅成績，全城振奮，締造香港歷史輝煌一頁。港協暨奧委員副會長霍啟剛接受本報訪問時，讚揚各運動員「台上一分鐘，台下十年功」，他們仍然年輕，有力在巴黎奧運再創佳績。東奧閉幕禮昨晚七時在新國立競技場舉行，主題是「我們共享的世界」，藉此希望人們思考世界未來的樣貌，歷時近兩小時。閉幕禮上重溫東奧一幕又一幕精采時刻，燃放璀璨煙花，日本親王悠仁、國際奧委會主席巴赫、六名持日本國旗的代表、各國或地區的奧運持旗手、運動員陸續進場，港隊代表是空手道女子個人形銅牌得主劉慕裳，中國代表是短跑名將蘇炳添。會場中央投放光影，水銀瀉地，匯聚成「奧運五環」。接着有不同表演，展示「沒有疫情的東京樣貌」，背景音樂包括上世紀六十年代坂本九的《昂首向前走》、動漫主題曲等。大會演奏希臘國歌，並向奧運會志願者贈送禮物，以示答謝；又播放日本傳統舞蹈表演的影像。現場奏起法國國歌《馬賽曲》，國際奧委會旗幟由日本東京都知事小池百合子手中交給巴赫，再轉交巴黎市長手中，寓意巴黎接棒舉行三年後的奧運會。港隊在東奧取得一金兩銀三銅，排名四十九，取得史上最好成績，獎牌數量是香港在九六年亞特蘭大、○四年雅典、 一二年倫敦奧運共得獎牌的兩倍。「恒基精英運動員嘉許計劃」累計向運動員送出一千九百三十七點五萬元獎金。霍啟剛：港健兒年輕 巴黎再創佳績霍啟剛接受本報訪問時指，香港健兒表現突出，不論是否贏得獎牌，「（他們）付出很多，放棄很多」。他指，許多健兒仍年輕，有力在三年後的巴黎奧運會再創佳績。他指，港隊成績證明本港推行運動員精英化，以及體育學院推動運動員全職化，均具成效。但他期待政府進一步推動運動普及化，同時推動運動產業化，鼓勵更多年輕人投身運動事業。