牛下女車神打不死 爭先賽逆勝摘銅牌

東京奧運會最後一天，「牛下女車神」李慧詩拼盡奪銅。在場地單車女子爭先賽，李慧詩在準決賽受挫，但她不放棄，在銅牌戰中直落兩局打敗德國車手軒絲，為香港增添一面銅牌，亦成為首位贏得兩屆奧運獎牌的香港運動員。四強賽採三局兩勝制，李慧詩迎戰烏克蘭的斯塔里科娃，首局最後一圈一度領先一個車位，但衝刺直路被對手趕上，先輸一局；第二局，雙方最後一圈才爆發，斯塔里科娃以快零點一二八秒衝線，李慧詩跌至銅牌戰。銅牌戰第一局，李慧詩面對德國選手軒絲，她最後一圈發力，快對手零點九六四秒衝線，先贏一局；第二局第一圈，雙方膠着，軒絲在第二圈末段加速，但李慧詩爆力衝前，在最後一個彎位超越對手，以零點二三三秒的微妙優勢衝線，直落兩盤勝出，成功為港隊增添一面銅牌。加上一二年倫敦奧運凱林賽贏得的銅牌，她是首名奪得兩屆奧運獎牌的香港運動員。盡力完成已無悔李慧詩賽後表示，雖然只獲銅牌，但已實現一半願望，強調她和所有港人一樣，都想贏金牌，但人生就是這樣，如盡力完成一件事，即使結果未如理想，亦已無悔。她指，早前的凱林賽沒跟從教練的戰術，出現失誤，但這場比賽聽從安排，並放開自己比參賽，要多謝家人、團隊及港人，強調身穿港隊戰衣，感受到單車上有港人的力量。特首林鄭月娥、民政事務局局長徐英偉、體院主席林大輝等，昨在體院觀看賽事。得獎一刻，林大輝振臂高呼，與林鄭擊掌。林鄭讚揚，李慧詩的實力和決心經得起時間考驗，成績斐然，創造香港體壇傳奇，全港市民都對其成就感到欣喜。