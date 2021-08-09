東奧再增26確診 巴赫：賽事疫下取成功

巴赫表示，東京奧運面對新冠疫情推遲一年舉行，在正確的時間舉行，賽事在存在不確定性下取得成功，有信心賽事順利閉幕，對此感到高興和滿意。奧組委形容，以氣泡方式管理奧運村，將對外接觸限制在最小範圍，策略取得成功。
東京奧運共接待四萬二千名海外人士，當局在賽事期間進行超過六十萬次病毒檢測，陽性比率約為百分之零點零二。有奧運防疫顧問認為，超過七成選手和其他參與人士已接種疫苗，是感染率低的主因，加上每日檢測以及不設現場觀眾等防疫措施亦發揮效用。
日本無懼疫情，舉行東京奧運會，十七日賽事圓滿結束，昨晚舉行閉幕禮，空手道個人形銅牌得主劉慕裳擔任香港特區的持旗手，香港區旗在場上飄揚。香港隊取得歷屆最佳的一金兩銀三銅成績，全城振奮，締造香港歷史輝煌一...
2021-08-09
東京奧運昨日完結，歷時十六日的比賽造就不少金銀銅牌選手，其中台灣女拳手黃筱雯在八月一日的女子拳擊蠅量級八強賽事中，以五比○的成績擊敗塞爾維亞選手Nina Radovanovic晉級四強，最終獲得銅牌。...
2021-08-09
美國加州北部迪克西山火（Dixie Fire）持續，已將兩個城鎮化為焦土，這場山火已成為加州史上規模第三大的山火，火場面積比紐約市還大。 這場山火是美國境內現時最大的山火，最近剛成為加州史上規模第三大...
2021-08-09
宏安旗下的青衣新盤薈藍，主攻開放式及一房戶，本周四（5日）公佈首批64伙價單，則全為開放式戶型，提供高達15%折扣，首張價單的入場價折實388.8萬元起；發展商更預告加推單位將有提價空間。 宏安地產執...
2021-08-07
中國監管風暴一浪接一浪，多個行業都受到官媒批評，導致港股近期在低位反覆。證券界人士認為，內地政策風險已凌駕經濟或個別企業前景，投資者暫時無心戀戰，但對負面消息已有所消化，估計恒指在25500至2680...
2021-08-09
巴塞隆拿上周四宣佈和美斯「分手」後，後者周日首次公開露面，在巴塞隆拿主場魯營召開告別記者會。此子甫開始便哭成淚人，幾經艱難才表示已盡一切努力留隊，卻因西甲工資帽不情願地結束在母會的廿一年生涯。雖然有傳其父親和律師團隊同日在法國與巴黎聖日耳門洽談合約細節，但這名三十四歲射手強調，自己未決定去向。 上周四，巴塞宣佈未能和美斯續約，結束二十一年賓主關係。這名為母會攻入六百八十二球成隊史入球王的阿根廷前鋒，周六先在家裏舉行告別派對，跟碧基等隊友說再見，翌日再在魯營球場公開道別。 穿起深藍色西裝的美斯甫進場已忍不住痛哭，聲淚俱下表示：「我和家人都以為會留下來，我已經盡了一切辦法爭取繼...
2021-08-09
近期兩款電動車預售情況十分熱烈，聽聞本周在港預覽的Tesla Model Y（圖），以及平治EQA，各自大收逾兩千張定單。另一邊廂寶馬代理也開始預售兩款全新電動車iX及i4，富豪代理來湊熱鬧接受電動版...
2021-08-04
由模特兒轉型演員的馬志威（Edward）入行9年，35歲的他去年終憑內地劇《三十而已》而人氣急升，微博粉絲人數暴增至逾229萬，除了狂接劇集、電影及綜藝節目外，高大靚仔的他更成為時尚品牌活動的新寵兒。...
2021-08-09
東京奧運會，香港健兒取得一金二銀三銅，為歷屆奧運會最多，成績大飛躍，證明香港過去近二十年來推動精英運動員計劃，以及體育學院鼓勵年輕人投身全職運動員，見到成效。香港運動員的輝煌戰績，對政府、家長、年輕人都打了一支強心針，應改變單一以學業論成敗的傳統思維，並鼓勵年輕人追逐自己的夢想，只要努力不懈，願意付出，多元化發展，一定幹出驕人成果。 奧運會舉行之前，香港文憑試放榜，大多數狀元都選擇修讀醫學，這個現象早年已引起社會討論，傑出的年輕人是否過於單一地認定職業路向？香港隊在奧運取得優異成績，值得公眾反思。多名奪得獎牌的運動員，早在初中就認定體育路向，放下傳統名校的學業，全面投入訓練...
2021-08-09
巴度的太太Eva，日前在社交網站上載了一段短片，片中可見她與巴度及女兒一家三口，身在大嶼山的一間度假酒店享天倫樂，房間面向一望無際的大海，遠離煩囂，難怪Eva以「人間天堂」來形容。巴度預計本周復課，復課前先與家人偷得浮生半日閒，往離島Staycation，養足精神迎接新季挑戰。 馬場浮世繪
2021-08-09