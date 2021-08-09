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東奧再增26確診 巴赫：賽事疫下取成功

2021-08-09 列印
■巴赫（左）表示，賽事在存在不確定性下取得成功。資料圖片
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　　今屆東京奧運在新冠疫情下舉行，防疫備受外界關注，過去一日再多二十六宗新冠肺炎確診個案，累計增至逾四百三十宗，其中入住奧運村的有超過三十人；國際奧委會主席巴赫認為今屆奧運會，賽事在存在不確定性下取得成功。

　　巴赫表示，東京奧運面對新冠疫情推遲一年舉行，在正確的時間舉行，賽事在存在不確定性下取得成功，有信心賽事順利閉幕，對此感到高興和滿意。奧組委形容，以氣泡方式管理奧運村，將對外接觸限制在最小範圍，策略取得成功。



　　東京奧運共接待四萬二千名海外人士，當局在賽事期間進行超過六十萬次病毒檢測，陽性比率約為百分之零點零二。有奧運防疫顧問認為，超過七成選手和其他參與人士已接種疫苗，是感染率低的主因，加上每日檢測以及不設現場觀眾等防疫措施亦發揮效用。

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