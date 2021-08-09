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財爺客串 消費券無最低消費要求

2021-08-09 列印
財爺客串 消費券無最低消費要求
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　　五千元電子消費券將於周六截止登記。財政司司長陳茂波昨天在網誌上載自己參與拍攝的模擬片段，提醒市民要做精明消費者，使用消費券購物或購買服務，不存在最低消費要求，也不容許額外收費。

　　片段指陳茂波光顧藥房購買藥水膠布，職員向陳指要有最低消費五百元的要求，又指購買十件以上貨品要收取手續費，但老闆拒絕欺騙顧客。陳茂波與有份粉墨登場的消委會主席林定國及總幹事黃鳳嫺，提醒用消費券要留意「三步曲」，要「睇貨價、睇支付、睇單據」。



　　陳茂波指首批消費券發放約一星期後，不少商戶指「旺丁又旺財」，有市民加碼消費，達到市民受惠及提振經濟目的。而截至上月底，四個儲值支付平台合共增加超過二百二十萬個消費者帳戶及近五萬個接受電子支付的商戶。

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