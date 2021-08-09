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港增兩輸入個案 打針美漢染變種病毒

2021-08-09 列印
　　本港新增兩宗新型肺炎確診個案，均屬輸入個案，其中由美國抵港患者早前已於當地完成接種BioNTech新冠疫苗，被驗出帶有L452R變種病毒株。

　　另外，初步確診個案少於五宗，當局正調查當中有無本地個案。新增的兩宗輸入個案，分別由美國及日本抵港。由美國來港的三十歲男子上周五坐航班到港，同日出現病徵，四月在美國完成接種兩劑疫苗，化驗結果顯示他感染變種病毒。



　　另一名由日本抵港的二十二歲女子，本月四日坐JL029航班到港，入住西營盤華美達海景酒店檢疫，有待確認是否帶有變種病毒株。

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