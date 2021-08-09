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內地增81宗本土病例 鄭州醫生檢測八次始確診

2021-08-09 列印
　　內地新增九十六宗確診個案，其中八十一宗本土感染病例中，江蘇佔最多達三十八宗、河南有二十四宗。河南鄭州市鄭州第六人民醫院的一名醫生，上月底起進行過七次核酸檢測結果均為陰性，至第八次檢測才顯示為陽性。鄭州市政府指這病例說明Delta變種病毒具有高傳染性、高隱蔽性和初始症狀不典型等特點，有必要展開多輪檢測。

　　據內媒報道，南京市近日有一特殊確診病例，年齡只有兩歲，因家人排隊做核酸檢測期間與確診病例接觸後被感染，認為在檢測過程中，應保持「一米線」的安全距離。



　　另外，澳門山頂醫院醫務主任戴華浩表示，共超過七十一萬人完成全民核酸檢測，所有結果都呈陰性，若重點觀察人群沒有新增個案，將不會進行第二次全民檢測，而澳門確診的一家四口情況良好，經治療後已退燒。

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