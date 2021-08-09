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新一期綠置居明攪珠 提供3400單位

2021-08-09 列印
■鑽石山啟鑽苑提供二千一百一十二個單位。 資料圖片
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　　新一期綠置居攪珠儀式會在明早十時半舉行。攪珠過程會在房委會facebook專頁直播，不安排公眾及傳媒出席。

　　新一期綠置居合共提供約三千四百個單位，包括鑽石山啟鑽苑（見圖）二千一百一十二個單位，另外亦有五百一十七個青衣青富苑及八個柴灣蝶翠苑貨尾單位，以及租置計劃屋邨的八百個回收單位。攪珠決定揀樓次序後，預計十月開始揀樓。



　　房委會早前表示，今期綠置居累計收到約兩萬份網上申請，紙本申請數字仍在點算，另外有大約三萬份來自「居屋二〇二〇」的有效綠表申請，可以自動申請今期綠置居。

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