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鄭若驊：《反外國制裁法》列《基本法》附件最恰當

2021-08-09 列印
鄭若驊：《反外國制裁法》列《基本法》附件最恰當
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　　全國人大常委會本月中召開會議，議程包括增加香港和澳門《基本法》附件三的全國性法律，有傳或將《反外國制裁法》納入。律政司司長鄭若驊昨天發表網誌，指《反外國制裁法》是全國性法律，採取反制措施完全屬於外交事務，列入《基本法》附件三在香港實施，是最自然也最恰當的方法，而有關決定最終應由全國人大常委會在徵詢《基本法》委員會和特區政府後作出。

　　對於有人對《反外國制裁法》的影響表示關注，鄭若驊認為更應該問別國為何干預中國行使國家主權訂立國安法，認為實施單邊強制措施的國家，應該遭譴責；她又指有反中亂港份子曾不斷無恥地乞求外國制裁中國包括香港，行為令人不齒。全國人大常委譚耀宗認為，通過本地立法形式實施會較合適，執行上需要進一步安排，金融界不需要過慮。



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