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男子涉恐嚇國安案法官今提堂

2021-08-09 列印
　　一名男子涉嫌七月二十八日及三十日，分別在上水天平邨一幼稚園外及中區高等法院大樓公共洗手間內，張貼侮辱和恐嚇三名處理首宗《港區國安法》案件法官的海報，他在前晚被控以「展示煽動刊物」罪，今日在西九龍裁判法院提堂。

　　四十一歲被告涉嫌在案件裁決翌日和判刑當日張貼海報，警方調查發現，他亦管有一批帶有煽動意圖的海報，案件由國家安全處跟進調查。本港首宗涉嫌違反《港區國安法》案件，處理的三名法官為杜麗冰、彭寶琴及陳嘉信。



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