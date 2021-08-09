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三犬獨留車廂惹虛驚

2021-08-09 列印
　　藍田有三隻小狗被獨留車廂，有熱心市民見狀報案求助，警員成功聯絡車主了解後，相信事件無涉及刑事。

　　一輛白色私家車前晚近十一時許停泊於藍田慶田街近聖愛德華天主教小學對開位置。有途經市民發現車廂內有三隻寵物狗，其中一隻伏於車頭近擋風玻璃，另一隻則伏於車尾玻璃內，樣子楚楚可憐。有市民探頭細看，卻未見車主。由於擔心狗隻安全，遂報警求助。



　　警方及消防接報到場，以電筒照射車廂觀察情況。警方及後成功聯絡車主，相信事件沒有刑事成份，警方及消防收隊離去。

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