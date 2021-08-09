  • 2021年8月9日 星期一
  • 29º
  • 87%
熱門： 東京奧運李慧詩水浸阿里巴巴全紅嬋

日報新聞 > 港聞

新北大驟雨 天平山村水浸

2021-08-09 列印
新北大驟雨 天平山村水浸
Previous Next

　　天文台昨午發出特別天氣提示，指大驟雨影響新界北部，北區多處馬路及行人路出現水浸，馬路充斥黃泥水。有村民指暴雨下其單位水位浸至腳眼。

　　上水一帶昨午錄得超過七十毫米雨量，車輛及市民涉水而行。警方接獲上水天平山村的居民報案，指因下大雨，雨水湧入單位，有數十名村民無法離開單位。天平山村村民曾小姐表示（見圖），以往水浸情況不嚴重，但過去一星期由於連日大雨，加上水渠淤塞，自己的單位兩度水浸，渠水湧入單位。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd