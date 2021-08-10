水上樂園回歸海洋公園 門票搶手 新滑水天梯 衝力大一成 更加刺激

海洋公園造價四十億元的水上樂園，定於九月二十一日中秋節開幕，昨午接受訂票，反應熱烈，逾六千人上網輪候，截至昨午開幕日仍有門票，但中秋翌日公眾假期已售罄。有科普專家指出，水上樂園設高十七米的「八彩天梯」，滑下過程不足十秒，相比昔日高十五點六米的「五彩天梯」，衝下釋放的重力位能約多百分之九，即帶來更大的刺激感，料市民願貼錢尋刺激。海洋公園指，新水上樂園分為戶外和室內兩部份，佔地七十萬方呎，分五個主題區，包括臨海而建的「歡樂堡礁」、有多條滑梯的「躍動流域」、提供漂流探秘的「迷失部落」、供遊人享受陽光與美食的「冒險灣岸」，以及山谷之巔的「絕嶺深谷」。水上樂園建有多個標誌性設施，其中位於室外高十七米的「八彩天梯」，一如其名，有八條顏色相疊的彩虹滑水長梯延伸近海邊，遊人由高俯衝而下，欣賞海天一色風景，整個過程不足十秒。相比昔日水上樂園的「五彩天梯」，「八彩天梯」多了「三彩」之外，滑梯部份還有一段密封管道，增設計時器，遊客滑下的同時，還可與朋友競速。科普專欄作家陳家强向本報指出，玩「八彩天梯」感受到滑下的刺激，來自物質重量由高位墮下低位釋放的重力位能（單位焦耳）。根據衞生署數據，十五至二十四歲港人的平均體重為五十八點八公斤，如代入物理公式（質量X重力加速度(9.81)X高度）計算，「八彩天梯」高十七米，比起舊「五彩天梯」十五點六米，十五至二十四歲人士由「八彩天梯」滑下釋放九千八百零六焦耳，比「五彩天梯」的八千九百九十八點五焦耳多約百分之九，所產生的刺激感亦會較大。設計時器 可與朋友競速另外，外表形似大喇叭的「急流漩渦」，以二合為一的玩法，遊客經一長一短的彎彎曲曲瀡滑梯，瀡下去就彷彿在開放式大喇叭上反覆轉圈。至於全港首個全天候室內造浪池「天海灣」，位於「迷失部落」區域，設有八種不同浪潮模式，包括溫和排浪、深受衝浪者歡迎的雙鑽浪，水浪最高達一米。「天海灣」造浪池同時設有特大LED顯示屏的表演舞台、可開關的大型幕門等，可舉行各類娛樂節目如演唱會。六千人上網搶票海洋公園公佈，水上樂園由下月二十一日開放予公眾，門票採用動態定價系統，售價將根據未來六十天的季節性因素、周日或周末，制定價格，每日更設限量早鳥優惠。購票系統顯示，開幕首幾日、國慶日及周末，成人票售價為四百元，小童票為二百八十元；其餘大部分平日成人票賣三百二十元、小童票為二百二十五元。園方昨午五時開放訂票，有超過六千人網上輪候，約等四十多分鐘才能登入網站，開幕日為中秋節，但為上班日，至昨午仍有門票，但翌日中秋節翌日公眾假期的門票已售罄。