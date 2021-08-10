體育專員：支援具潛質中學生 精英運動員門檻擬調整

香港運動員在奧運會取得佳績，各界要求加大力度支援。體育專員楊德強表示，會檢視晉身精英運動員的門檻，作出調整，並考慮由中學開始就支援有潛質運動員，讓他們作出更好的選擇。港協暨奧委會副會長霍啟剛建議成立文化體育旅遊局。香港體育學院指出，截至八月六日，本年度精英甲+及精英甲運動員分別有十三人及一百二十四人。楊德強指，本港精英培訓制度，並非只支持曾獲獎牌的項目，六十個受資助的體育總會中，有二十個都納入體院精英培訓制度，近年納入多項新興項目，包括空手道、劍擊、馬術等。他指，政府會與體院、各總會商討，是否要調整進入精英制的計分方法及門檻，但強調門檻不能太低，會參考其他國家及地區的做法。楊德強又指，政府過去數年已大幅增加資源，讓運動員有更多選擇，如全身投入運動，或領取獎學金兼顧學業及運動，當局已與本港數間大學合作，讓運動員大學的修學期，由原定的四年拉長至八年，正考慮將相關支援計劃提早至中學階段，讓有潛質的運動員有更好選擇。霍啟剛在社交網站指，未來不應文化與體育獨立發展，應將兩者融合，甚至更大的「文化體育+」的概念，他指體育旅遊為世界潮流，結合盛事項目發展，不但吸引更多旅客，亦可吸引更多不同人才來港發展。他希望政府成立文化體育旅遊局，更好地制定相關政策之餘，亦都可以利用三者產生的協同效益，突顯香港軟實力，又呼籲政府在原有的精英化、盛事化、普及化之上，加上產業化，從產業化角度投資體育發展，同時設立渠道讓新資源投入體育界，完善整個體育界生態。